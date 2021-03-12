NYT: США зберігають мільйони доз вакцини AstraZeneca та відмовляються передавати її іншим країнам

США зберігають мільйони невикористаних доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca і відмовляються передавати їх іншим країнам, які їх потребують. Хоча Штати ще не схвалили цей препарат, на відміну від країн Європейського Союзу.
Про це йдеться в матеріалах The New York Times і Reuters.
За їхніми даними, на заводі компанії в Огайо готові до розподілу близько 30 мільйонів доз вакцини, у Балтиморі (штат Мериленд) зберігаються запаси препарату, яких може вистачити на десятки мільйонів доз. Вони призначені для США, однак у країні ще не схвалили вакцину від AstraZeneca.
Офіційні особи вже висловили стурбованість з приводу терміну придатності доз, оскільки вакцина не може зберігатися нескінченно довго.
Як повідомляє The Times, AstraZeneca попросила у США дозволу направити ці дози в Європейський Союз, де вона відстає за своїми зобовʼязаннями. Згодом, коли компанія надолужить темпи, вона повернула б Штатам цю кількість препарату. Однак один з посадовців, який безпосередньо брав участь у переговорах між США та ЄС, сказав Reuters: «США заявили, що вони не поставлятимуть вакцини AstraZeneca до ЄС. Без пояснення причин».
Маргарет Сєкута, яка раніше займала посаду торгового представника США, а зараз працює лобістом, сказала Reuters: «Вакцину не схвалено у Сполучених Штатах, тому, звичайно, ми поки не можемо продавати її в інші країни». Вона додала, що експорт ще не схваленої вакцини може викликати потенційні проблеми з відповідальністю за неї.
Нагадаємо, за словами Генсека ООН Антоніу Гутерреша, багато країн з низькими доходами ще не отримали жодної дози вакцини від COVID-19. Водночас президент США Джо Байден заявив, що країна спочатку подбає про американців, а потім допомагатиме решті світу. Також він пообіцяв кожному дорослому американцю можливість вакцинуватися до літа.
- 14 грудня у США стартувала вакцинація. Першу дозу вакцини від Pfizer і BioNTech ввели медсестрі з Нью-Йорка. США утримують першість за кількістю інфікованих і померлих за час пандемії. Коронавірус убив більше американців, ніж Друга світова війна.