NYT: США хранят миллионы доз вакцины AstraZeneca и отказываются передавать ее другим странам

США хранят миллионы неиспользованных доз вакцины от коронавируса AstraZeneca и отказываются передавать их другим странам, которые нуждаются в них. Хотя Штаты еще не одобрили этот препарат в отличие от стран Европейского Союза. Об этом говорится в материалах The New York Times и Reuters.

По их данным, на заводе компании в Огайо готовы к распределению около 30 миллионов доз вакцины, нв Балтиморе (штат Мэриленд) хранятся запасы препарата, которых хватило бы на десятки миллионов доз. Они предназначены для США, но в стране еще не одобрили вакцину от AstraZeneca.