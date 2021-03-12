NYT: США хранят миллионы доз вакцины AstraZeneca и отказываются передавать ее другим странам

США хранят миллионы неиспользованных доз вакцины от коронавируса AstraZeneca и отказываются передавать их другим странам, которые нуждаются в них. Хотя Штаты еще не одобрили этот препарат в отличие от стран Европейского Союза. Об этом говорится в материалах The New York Times и Reuters.
По их данным, на заводе компании в Огайо готовы к распределению около 30 миллионов доз вакцины, нв Балтиморе (штат Мэриленд) хранятся запасы препарата, которых хватило бы на десятки миллионов доз. Они предназначены для США, но в стране еще не одобрили вакцину от AstraZeneca.
Официальные лица уже выразили обеспокоенность по поводу срока годности доз, поскольку вакцина не может храниться бесконечно долго.
Как сообщает The Times, AstraZeneca попросила у США разрешения направить эти дозы в Европейский Союз, где она отстает по своим обязательствам. Затем же, когда компания наверстает темпы, она вернула бы Штатам это количество препарата. Но один чиновник, который непосредственно участвовал в переговорах между США и ЕС, сказал Reuters: «США заявили, что они не будут поставлять вакцину AstraZeneca в ЕС. Без объяснения причин».
Маргарет Секута, ранее занимавшая пост торгового представителя США, а сейчас работающая лоббистом, сказала Reuters: «Вакцину не одобрили в Соединенных Штатах, поэтому, конечно, мы пока не можем продавать ее в другие страны». Она добавила, что экспорт еще не одобренной вакцины может вызвать потенциальные проблемы с ответственностью за нее.
Напомним, по словам Генсека ООН Антонио Гутерриша, многие страны с низкими доходами еще не получили ни одной дозы вакцины от COVID-19. При этом президент США Джо Байден заявил, что страна сначала позаботиться об американцах, а потом будет помогать остальному миру. Также он пообещал каждому взрослому американцу возможность вакцинироваться до лета.
- 14 декабря в США стартовала вакцинация. Первую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech ввели медсестре из Нью-Йорка. США удерживают первенство по количеству инфицированных и умерших за время пандемии. Коронавирус убил больше американцев, чем Вторая мировая война.