Байден: США отправят другим странам 10% своих вакцин от коронавируса

Президент США Джо Байден заявил, что его страна направит около 10% вакцин от коронавируса собственного производства другим государствам.

Об этом пишет Укрінформ.

«Мы взяли на себя обязательства с этого месяца до июня отправить 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca в другие страны. Это означает, что от всего количества вакцин, которые мы изготовили для Соединенных Штатов за это время, около 10% пойдет остальному миру», — отметил он.