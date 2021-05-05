Байден: США отправят другим странам 10% своих вакцин от коронавируса

Президент США Джо Байден заявил, что его страна направит около 10% вакцин от коронавируса собственного производства другим государствам.
Об этом пишет Укрінформ.
«Мы взяли на себя обязательства с этого месяца до июня отправить 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca в другие страны. Это означает, что от всего количества вакцин, которые мы изготовили для Соединенных Штатов за это время, около 10% пойдет остальному миру», — отметил он.
По словам Байдена, такой шаг является важным гуманитарным обязательством США. Кроме того, страна участвует и в международной инициативе COVAX.
- COVAX — это глобальная инициатива, цель которой — ускорить разработку и производство вакцин от COVID-19 и обеспечить их доставку в страны с низким и средним доходом. Ее координируют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), Коалиция по вопросам инноваций и готовности к эпидемиям (CEPI), а также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Доставкой, закупкой и логистикой вакцин занимается агентство ООН UNICEF.
- В рамках COVAX планируют вакцинировать не менее 20% населения во всех странах мира. Эти вакцины страны получат бесплатно. Препараты COVAX будет закупать за средства меценатов и благотворителей, которые согласились пожертвовать на эту инициативу.