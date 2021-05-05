Байден: США відправлять іншим країнам 10% своїх вакцин від коронавірусу

Президент США Джо Байден заявив, що його країна направить близько 10% вакцин від коронавірусу власного виробництва іншим державам.
Про це пише Укрінформ.
«Ми взяли на себе зобов’язання з цього місяця до червня відправити 60 мільйонів доз вакцини AstraZeneca до інших країн. Це означає, що від усієї кількості вакцин, які ми виготовили для Сполучених Штатів за цей час, близько 10% піде решті світу», — наголосив він.
За словами Байдена, такий крок є важливим гуманітарним зобов’язанням США. Окремо країна бере участь і в міжнародній ініціативі COVAX.
- COVAX — це глобальна ініціатива, мета якої — пришвидшити розробку та виробництво вакцин від COVID-19 і забезпечити їхню доставку до країн із низьким та середнім доходом. Її координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), Коаліція з питань інновацій та готовності до епідемій (CEPI), а також Всесвітня організація з охорони здоров’я (ВООЗ). Доставкою, закупівлею та логістикою вакцин займається агентство ООН UNICEF.
- У рамках COVAX планують вакцинувати щонайменше 20% населення в усіх країнах світу. Ці вакцини країни отримають безкоштовно. Препарати закуповуватиме COVAX за кошти меценатів і благодійників, які погодилися пожертвувати на цю ініціативу.