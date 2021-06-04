Эстония передаст другим странам 800 тысяч доз вакцин. Среди них и Украина

Правительство Эстонии решило выделить другим странам 800 тысяч доз вакцин от коронавируса. Их передадут инициативе COVAX и странам Восточного партнерства.
Об этом пишет ERR.
«В Эстонии есть желание пожертвовать вакцины. Прежде всего мы дождемся, когда у нас будет достаточное количество лишних препаратов, чтобы мы смогли их пожертвовать. Планируется передать 800 тысяч доз вакцин», — заявила министр иностранных дел Ева-Мария Лимец.
По ее словам, вакцины планируют распределить между Грузией, Украиной и Молдовой.
«Среди них наиболее важные партнеры, которые смотрят в евроатлантическое будущее — Грузия, Украина, Молдова, но мы думаем и о трех других странах — Армении, Азербайджане и Беларуси», — подчеркнула она.
- Администрация президента США Джо Байдена сообщила, что там решили передать около 80 млн доз вакцин от коронавируса другим странам. Примерно 6 млн доз Штаты передадут Мексике, Канаде, Южной Корее, Западному берегу реки Иордан и Сектору Газа, Украине, Косово, Гаити, Грузии, Египту, Иордании, Ираку, Йемену, а также сотрудникам ООН.