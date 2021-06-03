США передадут другим странам 80 миллионов доз вакцин от коронавируса. В том числе и Украине

Администрация президента США Джо Байдена сообщила, что там решили передать около 80 миллионов доз вакцин от коронавируса другим странам.

Об этом пишет пресс-служба Белого дома.

75% из этих вакцин передадут инициативе COVAX. Там будут самостоятельно решать, как их распределить. Но США отметили, что хотят отдать приоритет странам Латинской Америки и Карибского бассейна, Южной и Юго-Восточной Азии, а также Африки. Остальные 25% Штаты распределят самостоятельно.

Там уже объявили о распределении первых 25 миллионов доз. Через COVAX 6 миллионов доз получат страны Центральной и Южной Америки, 7 миллионов — страны Азии, 5 миллионов — страны Африки.