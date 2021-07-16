Румунія передала Україні партію вакцини AstraZeneca

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької обласної державної адміністрації.

Україна отримала 100,8 тисячі доз вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca як гуманітарну допомогу від Румунії.

«Дотримуючись всіх холодових режимів, цю партію препарату доправлять до центрального складу у місті Київ. Відтак її розподілять між усіма областями України», — наголосили в ОДА.