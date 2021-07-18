В Крыму в шестой раз за неделю фиксируют рекордный прирост больных COVID-19

В оккупированном Россией украинском Крыму шестой раз за неделю установили новый суточный «рекорд» по количеству инфицированных коронавирусом. В воскресенье, 18 июля, оккупанты сообщили о 409 подтвержденных случаях болезни.

Такие данные приводит «глава» Крыма Сергей Аксенов.

Более чем у половины этих людей (289) коронавирус выявили при обращении за медицинской помощью. Еще 107 инфицированных были в группе тех, кто контактировал с заразившимися, а 13 случаев COVID-19 «завезли из-за рубежа».

Суточная заболеваемость начала расти еще в июне, однако в начале месяца этот показатель не превышал 100 случаев в сутки. Сейчас болезнь распространяется намного быстрее.

Всего с начала пандемии в Крыму коронавирусом заразились 54,3 тысячи человек, из которых 1,6 тысячи умерли от вызванных инфекцией осложнений.