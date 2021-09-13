Путін може піти на карантин через проблеми з COVID-19 в його оточенні

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в його оточенні проблеми із захворюваністю на коронавірус, тому він може піти на карантин.
Про це повідомляє «РБК».
«У нас, на жаль, теж зараз... Лікарі вивчають... навіть у моєму оточенні проблеми виникають із цим ковідом. Треба розібратися, що там реально відбувається. Я думаю, мені самому скоро на карантин доведеться. Багато людей хворіють навколо», — сказав Путін, не уточнивши масштаб проблеми і хто саме з оточуючих захворів.
Однак спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Путін висловлювався образно, коли говорив про карантин.
- Росія залишається на пʼятому місці у світі за кількістю випадків захворювання за весь час пандемії, але лідирує за добовою смертністю. Також в РФ періодично фіксують рекордний приріст числа хворих.