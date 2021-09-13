Путин может уйти на карантин из-за проблем с COVID-19 в его окружении

Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении проблемы с заболеваемостью коронавирусом, потому он может уйти на карантин.

Об этом сообщает «РБК».

«У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», — сказал Путин, не уточнив масштаб проблемы и кто именно из окружения заболел.

Однако спикер Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин выражался образно, когда говорил о карантине.