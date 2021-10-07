У Росії за добу виявили рекордну кількість хворих на коронавірус — майже 30 тисяч.
У Росії добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію склав 27 550 випадків — це максимальне значення з початку року. Про це 7 жовтня повідомив Оперативний штаб із запобігання коронавірусу у РФ.
Напередодні у Росії зафіксували 25 133 випадки COVID-19. Зростання захворюваності на коронавірус в РФ почалося з «другої декади вересня», зазначає російський Інтерфакс.
За минулу добу від коронавірусу у РФ померли 924 пацієнти, напередодні повідомлялося про 929 померлих і це було максимальне число смертей за час пандемії.
Всього в Росії за час пандемії зареєстровано 7 млн 690 тисяч 110 випадків коронавірусної інфекції, померли 213 549 людей.
- Наприкінці липня зʼявилося розслідування журналістів про те, що в Росії на коронавірус могли перехворіти 29 мільйонів людей — це у 5 разів більше, ніж за офіційними даними. Якщо припущення журналістів правдиві, Росія перебуває на третьому місці за загальною кількістю хворих за час пандемії та на першому за кількістю хворих на мільйон населення.
- У середині вересня президент Росії Володимир Путін пішов на самоізоляцію через коронавірус в його оточенні — захворіли люди, які опікуються безпекою. Повернувся до роботи він 29 вересня.