В России за сутки выявили рекордное количество больных коронавирусом — почти 30 тысяч

В России суточный прирост больных коронавирусной инфекцией составил 27 550 случаев — это максимальное значение с начала года. Об этом 7 октября сообщил Оперативный штаб по предотвращению коронавируса в РФ.

Накануне в России зафиксировали 25133 случая COVID-19. Рост заболеваемости коронавирус в РФ начался с «второй декады сентября», отмечает российский Интерфакс.