В России зарегистрировали новый максимум смертей больных коронавирусом за сутки

В России зафиксировали новое рекордное количество летальных случаев от коронавируса за сутки — 12 октября умерли 984 пациента.
Об этом сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
По данным штаба, больше всего смертей в Москве — 72, Санкт-Петербурге — 65, в Свердловской области — 39.
Как отмечается, всего в России за сутки выявили 28 717 случаев COVID-19. Больше всего — в Москве (4 410), Санкт-Петербурге (2 470) и в Московской области (1 898).
С начала пандемии в России зарегистрировали 7 861 681 случай инфицирования коронавирусом, 219 329 умерших и 6 916 086 выздоровевших.
- В России в последнее время регулярно обновляются рекорды по количеству больных и умерших от коронавируса.
- В середине сентября президент России Владимир Путин пошел на самоизоляцию из-за коронавируса в его окружении — заболели люди, которые занимаются безопасностью. 29 сентября президент России Владимир Путин завершил двухнедельную самоизоляцию. Во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом лидеры стран померялись уровнем антител к COVID-19.
- В конце июля появилось расследования журналистов о том, что в России коронавирусом могли переболеть 29 миллионов человек — это в 5 раз больше, чем по официальным данным. Если предположения журналистов правдивы, Россия находится на третьем месте по общему количеству больных за время пандемии и на первом по количеству заболевших на миллион населения.