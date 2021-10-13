В России зарегистрировали новый максимум смертей больных коронавирусом за сутки

По данным штаба, больше всего смертей в Москве — 72, Санкт-Петербурге — 65, в Свердловской области — 39.

Об этом сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В России зафиксировали новое рекордное количество летальных случаев от коронавируса за сутки — 12 октября умерли 984 пациента.

Как отмечается, всего в России за сутки выявили 28 717 случаев COVID-19. Больше всего — в Москве (4 410), Санкт-Петербурге (2 470) и в Московской области (1 898).

С начала пандемии в России зарегистрировали 7 861 681 случай инфицирования коронавирусом, 219 329 умерших и 6 916 086 выздоровевших.