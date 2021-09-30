В России третий день подряд от коронавируса умирает рекордное количество людей — за сутки 867 летальных случаев

В России третий день подряд фиксируют рекордное количество летальных случаев от COVID-19 — за сутки умерли 867 человек.
Об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Как отмечается, больше всего смертей зарегистрировали в Москве — 62, в Санкт-Петербурге — 56, в Свердловской области — 43.
Накануне в России от коронавируса умерли 857 граждан, 28 сентября — 857 летальных случаев.
За сутки коронавирус выявили у 23 888 человек (предыдущий максимум фиксировали 25 июля, когда COVID-19 подтвердили у 24 072 граждан). Больше всего новых случаев за сутки выявили в Москве (3 998), Санкт-Петербурге (2 077), Московской (1 216), Самарской (607) и Воронежской (566) областях.
Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 7 511 026 случаев инфицирования коронавирусом, умерли 207 255 человек.
- В конце июля появилось расследование журналистов о том, что в России коронавирусом могли переболеть 29 миллионов человек — это в 5 раз больше, чем по официальным данным. Если предположения журналистов правдивы, Россия находится на третьем месте по общему количеству больных за время пандемии и на первом по количеству больных на миллион населения.
- 29 сентября президент России Владимир Путин завершил двухнедельную самоизоляцию из-за коронавируса в его окружении. Во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом лидеры стран померялись уровнем антител к COVID-19.