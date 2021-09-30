В России третий день подряд от коронавируса умирает рекордное количество людей — за сутки 867 летальных случаев

В России третий день подряд фиксируют рекордное количество летальных случаев от COVID-19 — за сутки умерли 867 человек.

Об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Как отмечается, больше всего смертей зарегистрировали в Москве — 62, в Санкт-Петербурге — 56, в Свердловской области — 43.