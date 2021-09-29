В России за сутки от коронавируса умерли 857 человек — это рекорд с начала пандемии

В России за сутки вторника, 28 сентября, от коронавируса умерли 857 человек — это новый рекорд, предыдущий был 852. Число смертей от COVID-19 растет в стране с каждым днем.

Об этом свидетельствуют данные российского антикоронавирусного штаба, которые обнародовали 29 сентября.

Кроме того, за день выявили 22 430 новых случаев. Больше всего зараженных зафиксировали в Москве — 3 004 человека, умерло 65. На втором месте по количеству новых больных — Санкт-Петербург (1 933 человека), далее идет Подмосковье (1 223).

Всего с начала пандемии и по состоянию на 29 сентября в России выявили 7 487 138 случаев коронавируса, умерло от него 206 388 человек.