У Росії третій день поспіль від коронавірусу помирає рекордна кількість людей — за добу 867 летальних випадків

Як зазначається, найбільше смертей зареєстрували в Москві — 62, у Санкт-Петербурзі — 56, у Свердловській області — 43.

Про це свідчать дані російського оперативного штабу боротьби з коронавірусом.

У Росії третій день поспіль фіксують рекордну кількість летальних випадків від COVID-19 — за добу померли 867 людей.

Напередодні в Росії від коронавірусу померли 857 громадян, 28 вересня — 857 летальних випадків.

За добу коронавірус виявили у 23 888 осіб (попередній максимум фіксували 25 липня, коли COVID-19 підтвердили у 24 072 громадян). Найбільше нових випадків за добу виявили в Москві (3 998), Санкт-Петербурзі (2 077), Московській (1 216), Самарській (607) та Воронезькій (566) областях.

Загалом від початку пандемії в Росії зареєстрували 7 511 026 випадків інфікування коронавірусом, померли 207 255 людей.