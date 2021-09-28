У Росії за добу від коронавірусу померли 852 людини. Це найбільша кількість від початку пандемії

У Росії зареєстрували новий максимум смертей хворих на коронавірус за добу — 852 пацієнти.

Про це повідомляє російський оперативний штаб боротьби з коронавірусом.

За даними штабу, найбільше пацієнтів за минулу добу померли в Москві — 63, у Санкт-Петербурзі — 58, у Свердловській області — 40.

Зазначимо, попередній максимумзафіксували 24 вересня, тоді померли 828 осіб.