У Росії за добу від коронавірусу померли 852 людини. Це найбільша кількість від початку пандемії

У Росії зареєстрували новий максимум смертей хворих на коронавірус за добу — 852 пацієнти.
Про це повідомляє російський оперативний штаб боротьби з коронавірусом.
За даними штабу, найбільше пацієнтів за минулу добу померли в Москві — 63, у Санкт-Петербурзі — 58, у Свердловській області — 40.
Зазначимо, попередній максимумзафіксували 24 вересня, тоді померли 828 осіб.
Загалом у Росії від початку пандемії зареєстрували 7 464 708 випадків інфікування коронавірусом, 205 531 пацієнт помер, 6 635 485 — одужали.
За минулу добу в РФ виявили 21 559 випадків зараження COVID-19.
- Наприкінці липня зʼявилося розслідування журналістів про те, що в Росії на коронавірус могли перехворіти 29 мільйонів людей — це у 5 разів більше, ніж за офіційними даними. Якщо припущення журналістів правдиві, Росія перебуває на третьому місці за загальною кількістю хворих за час пандемії та на першому за кількістю хворих на мільйон населення.
- У середині вересня президент Росії Володимир Путін пішов на самоізоляцію через коронавірус в його оточенні — захворіли люди, які займаються безпекою.
- 23 березня Путін зробив перше щеплення російською вакциною від коронавірусу (певний час він не зізнавався, якою саме, — не хотів її «розпіарювати»), другу дозу отримав 14 квітня. У червні він зізнався, що вакцинувався препаратом «Супутник V».