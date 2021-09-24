У Росії зафіксували черговий максимум смертей від коронавірусу за добу. Від ускладнень померли 828 людей, тоді як раніше цей показник ніколи не перевищував 820 померлих.

Про це пише BBC.

820 померлих за добу фіксували двічі за весь час пандемії у Росії — 26 серпня і 23 вересня. Але 24 вересня повідомили, що за добу померли 828 росіян. Загалом кількість жертв від коронавірусу вже становить понад 202 тисячі осіб.

За останню добу у Росії виявили понад 21 тисячу нових випадків зараження коронавірусом. Одужали за добу — майже 16 тисяч людей.

Як і завжди, найбільше нових випадків фіксують у Москві та Санкт-Петербурзі.