В России зафиксировали очередной максимум смертей от коронавируса за сутки. От осложнений умерли 828 человек, тогда как ранее этот показатель никогда не превышал 820 умерших.

Об этом пишет BBC.

820 умерших за сутки фиксировали дважды за все время пандемии в России — 26 августа и 23 сентября. Но 24 сентября сообщили, что за сутки умерли 828 россиян. В целом количество жертв от коронавируса уже составляет более 202 тысяч человек.

За последние сутки в России выявили более 21 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки — почти 16 тысяч человек.

Как и всегда, больше всего новых случаев фиксируют в Москве и Санкт-Петербурге.