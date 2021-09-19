В России впервые с июля начало расти количество больных ковидом — и летальность тоже

В России за прошедшую неделю количество больных коронавирусом выросло впервые с середины июля. До этого оно снижалось восемь недель. Кроме этого, растет и летальность болезни.
Об этом российское информационное агентство ТАСС сообщило 19 сентября со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Коэффициент распространения ковида по итогам недели вырос до 1,09 — максимума с 6 июля. Это может свидетельствовать о начале очередного подъема заболеваемости. Кроме того, количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, уже превзошло максимумы предыдущих волн эпидемии и продолжает расти. Сейчас в России болеют 578 028 человек против 557 664 неделей ранее.
При этом продолжает расти и летальность болезни. За неделю она увеличилась с 2,7% до 2,72%.
Рост числа выявленных случаев заражения в России связан, в первую очередь, с ситуацией в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье — на них на прошлой неделе приходилась четверть всех больных в стране.
- Президент России Владимир Путин пошел на самоизоляцию из-за коронавируса в его окружении — заболели люди, которые занимаются безопасностью.
- В конце июля появилось расследование журналистов о том, что в России коронавирусом могли переболеть 29 млн человек — это в 5 раз больше, чем по официальным данным. Если предположения журналистов правдивы, Россия находится на третьем месте по общему количеству больных за время пандемии и на первом месте по количеству больных на миллион населения.