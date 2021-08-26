В России зарегистрировали новый максимум смертей от коронавируса за сутки

В России за сутки от коронавируса умерли 820 больных, что является рекордом с начала пандемии.
Об этом сообщили в оперативном штабе РФ.
Как отмечается, за прошлые сутки зарегистрировали 19 630 случаев инфицирования, из них 1 446 были без клинических проявлений.
Всего в России за время пандемии выявили 6 824 540 случаев коронавируса, 179 243 человека умерли.
Предыдущий рекордный показатель смертности зафиксировали 14 августа — тогда умерли 819 пациентов, после этого количество летальных случаев в стране постепенно снижалось. 22 августа количество умерших было минимальным с июля — 762 человека, после этого суточная летальность снова начала расти — 25 августа от коронавируса умерли 809 человек.
В оккупированном Россией Крыму за сутки выявили 331 случай заболевания коронавирусом, умерли 16 человек.
- В России активно растет количество новых больных и умерших из-за варианта коронавируса «Дельта». Больницы очень быстро заполняются и там не хватает мест, а города и целые регионы вынуждены вводить жесткие ограничения. В некоторых регионах, в частности в Москве, решили начать обязательную вакцинацию.
- В конце июля появилось расследование журналистов о том, что в России коронавирусом могли переболеть 29 млн человек — это в 5 раз больше, чем по официальным данным. Если предположения журналистов правдивы, Россия находится на третьем месте по общему количеству больных за время пандемии и на первом месте по количеству больных на миллион населения.