В России третий день подряд фиксируют рекордную смертность от коронавируса

В России за сутки пятницы, 13 августа, от коронавируса умерли 819 человек. Третий день подряд количество умерших превышает 800.
Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России по борьбе с коронавирусом, которые обнародовали 14 августа.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 13 августа (тогда умерли 815 человек ) и 12 августа (808 смертей).
Всего в РФ за все время пандемии официально коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, из них 5,9 миллиона выздоровели, а 169 683 умерли.
- В конце июля появилось расследование журналистов о том, что в России коронавирусом могли переболеть 29 млн человек — это в 5 раз больше, чем по официальным данным. Если предположение журналистов правдивы, Россия находится на третьем месте по общему количеству больных за время пандемии и на первом месте по количеству больных на миллион населения.