В России третий день подряд фиксируют рекордную смертность от коронавируса

В России за сутки пятницы, 13 августа, от коронавируса умерли 819 человек. Третий день подряд количество умерших превышает 800.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России по борьбе с коронавирусом, которые обнародовали 14 августа.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 13 августа (тогда умерли 815 человек ) и 12 августа (808 смертей).

Всего в РФ за все время пандемии официально коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, из них 5,9 миллиона выздоровели, а 169 683 умерли.