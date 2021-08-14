У Росії третій день поспіль фіксують рекордну смертність від коронавірусу

У Росії за добу пʼятниці, 13 серпня, від коронавірусу померли 819 людей. Третій день поспіль кількість померлих перевищує 800.
Про це свідчать дані Оперативного штабу Росії з боротьби з коронавірусом, оприлюднені 14 серпня.
Попередній рекорд був зафіксований 13 серпня (тоді померли 815 людей) та 12 серпня (808 смертей).
Загалом у РФ за весь час пандемії офіційно коронавірусом заразилися понад 6,6 мільйона людей, із них 5,9 мільйона одужали, а 169 683 померли.
- Наприкінці липня зʼявилось розслідування журналістів про те, що у Росії коронавірусом могли перехворіти 29 млн людей — це у 5 разів більше, ніж за офіційними даними. Якщо припущення журналістів правдиві, Росія перебуває на третьому місці за загальною кількістю хворих за час пандемії і на першому місці за кількістю хворих на мільйон населення.