У Росії другий день поспіль фіксують рекордну смертність від коронавірусу — понад 800 людей

У Росії за минулу добу, 12 серпня, від коронавірусу померли 815 людей. Вже другий день поспіль в країні фіксують рекордну смертність від хвороби.
Про це йдеться на урядовому сайті зі статистикою щодо коронавірусної хвороби.
Загалом за минулу добу у Росії виявили понад 22 тисячі нових хворих. Найбільше — у Москві (2 529) та Санкт-Петербурзі (1 810).
Загалом у РФ за весь час пандемії офіційно коронавірусом заразилися 6,5 мільйона людей, із них 5,8 мільйона одужали, а майже 170 тисяч померли.
- Наприкінці липня зʼявилось розслідування журналістів про те, що у Росії коронавірусом могли перехворіти 29 млн людей — це у 5 разів більше, ніж за офіційними даними. Якщо припущення журналістів правдиві, Росія перебуває на третьому місці за загальною кількістю хворих за час пандемії і на першому місці за кількістю хворих на мільйон населення.