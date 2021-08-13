У Росії другий день поспіль фіксують рекордну смертність від коронавірусу — понад 800 людей

У Росії за минулу добу, 12 серпня, від коронавірусу померли 815 людей. Вже другий день поспіль в країні фіксують рекордну смертність від хвороби.

Про це йдеться на урядовому сайті зі статистикою щодо коронавірусної хвороби.

Загалом за минулу добу у Росії виявили понад 22 тисячі нових хворих. Найбільше — у Москві (2 529) та Санкт-Петербурзі (1 810).

Загалом у РФ за весь час пандемії офіційно коронавірусом заразилися 6,5 мільйона людей, із них 5,8 мільйона одужали, а майже 170 тисяч померли.