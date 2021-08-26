У Росії зареєстрували новий максимум смертей від коронавірусу за добу

У Росії за добу від коронавірусу померли 820 хворих, що є рекордом від початку пандемії.

Про це повідомили в оперативному штабі РФ.

Як зазначається, за минулу добу зареєстрували 19 630 випадків інфікування, з них 1 446 були без клінічних проявів.

Загалом у Росії за час пандемії виявили 6 824 540 випадків коронавірусу, 179 243 особи померли.