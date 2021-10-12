Спікером Держдуми Росії за рекомендацією Путіна знову обраний Володін

Російська Державна Дума VIII скликання провела своє перше засідання. На ньому обрали спікером Вʼячеслава Володіна від «Єдиної Росії», який в минулому скликанні займав цю ж посаду.
Як повідомляє «РБК», кандидатуру Володіна запропонував лідер РФ Володимир Путін під час зустрічі з керівниками політичних партій, що пройшли до Держдуми.
За Володіна проголосували 360 депутатів з 450, а за його суперника — депутата від Комуністичної партії Дмитра Новікова — 61.
Заступники Володіна не змінилися — це Олександр Жуков від «Єдиної Росії» та Іван Мельников від комуністів. З девʼяти віцеспікерів шість — від путінської «Єдиної Росії». По суті, сильних змін у керівництві Думи не відбулося.
- На виборах в Держдуму Росії, які проходили з 17 по 19 вересня, знову «перемогла» партія Путіна «Єдина Росія», отримавши в Держдумі найбільше місць.
- За даними спостерігачів і журналістів, вибори пройшли з фальсифікаціями і підтасовуваннями на користь партії Володимира Путіна. Опозиції влада за допомогою тиску не дала шансів.
- 21 вересня провідний російський аналітик виборів Сергій Шпількин опублікував аналіз даних голосування на виборах, згідно з яким партії Путіна «намалювали» половину голосів.
- До голосування залучали жителів окупованих Криму і Донбасу. Участь у виборах брали понад 400 тисяч людей. Верховна Рада України постановою не визнала в цілому вибори, ЄС і США заявили, що не визнаватимуть вибори у Криму.