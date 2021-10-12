Спікером Держдуми Росії за рекомендацією Путіна знову обраний Володін

Російська Державна Дума VIII скликання провела своє перше засідання. На ньому обрали спікером Вʼячеслава Володіна від «Єдиної Росії», який в минулому скликанні займав цю ж посаду.

Як повідомляє «РБК», кандидатуру Володіна запропонував лідер РФ Володимир Путін під час зустрічі з керівниками політичних партій, що пройшли до Держдуми.

За Володіна проголосували 360 депутатів з 450, а за його суперника — депутата від Комуністичної партії Дмитра Новікова — 61.