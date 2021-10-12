Спикером Госдумы России по рекомендации Путина вновь избран Володин

Российская Государственная Дума VIII созыва провела свое первое заседание. На нем избрали спикером Вячеслава Володина от «Единой России», который в прошлом созыве занимал эту же должность.
Как сообщает «РБК», кандидатуру Володина предложил лидер РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму.
За Володина проголосовали 360 депутатов из 450, а за его соперника — депутата от Коммунистической партии Дмитрия Новикова — 61.
Заместителям Володина не изменились — это Александр Жуков от «Единой России» и Иван Мельников от коммунистов. Из девяти вице-спикеров шесть — от путинской «Единой России». По сути, сильных изменений в руководстве Думы не произошло.
- На выборах в Госдуму России, которые проходили с 17 по 19 сентября, вновь «победила» партия Путина «Единая Россия», получив в Госдуме больше всего мест.
- По данным наблюдателей и журналистов, выборы прошли с фальсификациями и подтасовками в пользу партии Владимира Путина. Оппозиции власти с помощью давления не дали шансов.
- 21 сентября ведущий российский аналитик выборов Сергей Шпилькин опубликовал анализ данных голосования на выборах, согласно которому партии Путина «нарисовали» половину голосов.
- К голосованию привлекали жителей оккупированных Крыма и Донбасса. Участвовали в выборах более 400 тысяч человек. Верховная Рада Украины постановлением не признала в целом выборы, ЕС и США заявили, что не будут признавать выборы в Крыму.