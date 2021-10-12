Спикером Госдумы России по рекомендации Путина вновь избран Володин

Российская Государственная Дума VIII созыва провела свое первое заседание. На нем избрали спикером Вячеслава Володина от «Единой России», который в прошлом созыве занимал эту же должность.

Как сообщает «РБК», кандидатуру Володина предложил лидер РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму.

За Володина проголосовали 360 депутатов из 450, а за его соперника — депутата от Коммунистической партии Дмитрия Новикова — 61.