Зеленський спростував чутки про конфлікт із Шефіром перед замахом і розповів, що його донька проти другого терміну президентства

Президент Володимир Зеленський запевнив, що не сварився зі своїм першим помічником Сергієм Шефіром перед тим, як на того вчинили замах.

Про це він заявив у коментарі програмі «Світське життя», яка знімалася під час виїзного засідання фракції у Трускавці.

«Між нами з Сергієм Шефіром жодна тваринка, кішка чи ще хтось, ніколи не пробігала за всі 26 років нашої дружби», — сказав Зеленський.

Після цього ведуча Катерина Осадча уточнила, чи правда, що нібито Шефір забрав свої речі і зʼїхав з Офісу президента, як про це писали ЗМІ.

«Я про це нічого не знаю. Сергію, якісь новини у Катерини?» — здивовано звернувся він до Шефіра, який стояв поряд.