Зеленский опроверг слухи о конфликте с Шефиром перед покушением и рассказал, что его дочь против второго срока президентства

Президент Владимир Зеленский заверил, что не ссорился со своим первым помощником Сергеем Шефиром перед тем, как на того совершили покушение. Об этом он заявил в комментарии программе «Светская жизнь», которая снималась во время выездного заседания фракции в Трускавце. «Между нами с Сергеем Шефиром ни одно животное, кошка или еще кто-то, никогда не пробегало за все 26 лет нашей дружбы», — сказал Зеленский. После этого ведущая Екатерина Осадчая уточнила, правда ли, что якобы Шефир забрал свои вещи и съехал из Офиса президента, как об этом писали СМИ. «Я об этом ничего не знаю. Сережа, какие новости у Екатерины?» — удивленно обратился он к Шефиру, который стоял рядом.

Также Зеленский рассказал, что его семья негативно относится к участию в следующих президентских выборах (должны состояться в 2024 году) и вероятному второму сроку президентства. Наибольшей противницей этого является старшая дочь Александра. «Дочка поднимает эту тему. Она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Но как бы я ни любил свою дочь, это зависит только от того, что мы успеем сделать, и только от этого», — подчеркнул глава государства и добавил, что его семья пострадала от президентства, больше всего — родители. Кроме этого, Зеленский признался, что его дочь Александра, которая в следующем году будет поступать в вуз, продолжит обучение в Украине. «Только тут. Потому что я президент Украины, а не другого государства. Это мое желание, и у нас есть с ней такая договоренность. Хотя ей очень непросто. Потому что если бы она училась за границей, то она могла бы учиться без охраны», — пояснил он. По словам Зеленского, Александра хочет изучать международную экономику. «Думаю, что «Международные отношения». Хотя мне кажется, зная ее характер, что завтра будет другая идея», — отметил президент.