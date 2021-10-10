Возле дома Зеленского в Конча-Заспе началась акция протеста

В Киеве началась акция протеста «Автомарш разгневанных граждан», десятки автомобилей с активистами отправились к дому президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе.

Среди организаторов акции протеста — организации «Рух опору капітуляції» и «Демократична сокира».

Участники акции собирались на 17:00 возле станции метро «Теремки».

Как указано на странице мероприятия, его целью является «озвучить свое недовольство» Зеленскому и его команде.

«Достало позориться из-за клоунов на Банковой. Достали сливы спецоперации, офшоры Зеленского и системный разворот в сторону Китая... Мы хотим выплеснуть свой гнев. Согнать злость. Провести эмоциональную разгрузку», — говорится в сообщении.

Возле забора резиденции уже дежурят правоохранители, которые выстроились вдоль всей ограды, чтобы активисты не смогли повесить баннеры. Протестующие привезли с собой колонки, из которых звучит музыка. Также активисты держат плакаты.