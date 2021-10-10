Біля будинку Зеленського у Конча-Заспі розпочалася акція протесту

У Києві розпочалася акція протесту «Автомарш розгніваних громадян», десятки автомобілів із активістами вирушили до будинку президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі.
Серед організаторів акції протесту — організації «Рух проти капітуляції» і «Демократична сокира».
Учасники акції збиралися на 17:00 біля станції метро «Теремки».
Як вказано на сторінці заходу, його метою є «озвучити своє невдоволення» Зеленському та його команді.
«Дістало ганьбитись через клоунів на Банковій. Дістали зливи спецоперації, офшори Зеленського та системний розворот у бік Китаю... Ми хочемо виплеснути свій гнів. Зігнати злість. Провести емоційне розвантаження», — йдеться в повідомленні.
Біля паркану резиденції вже чергують правоохоронці, які вишикувалися вздовж усієї огорожі, щоб активісти не змогли повісити банери. Протестувальники привезли з собою колонки, з яких звучить музика. Також активісти тримають плакати.
- 9 жовтня під будинком Порошенка у Козині розпочалася акція двох громадських організацій «з різними точками зору на політичні події в країні». Порядок забезпечували понад 60 правоохоронців. Суттєвих порушень не виявили, однак учасники акції кілька разів пробували розпочати штовханину, яку поліцейські припиняли. Мітингувальники пояснювали, що прийшли до будинку, щоб запитати у Порошенка про його можливі звʼязки з Віктором Медведчуком.
- Акція відбулась наступного дня після того, як СБУ заявила, що перевірить причетність Порошенка й ексголови Нацбанку Валерії Гонтарєвої до «справи Медведчука».
- 8 жовтня Офіс генпрокурора підготував Медведчуку нову підозру — за торгівлю вугіллям з окупованого Донбасу.