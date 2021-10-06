Апеляція залишила під вартою екснардепа Семенченка. У суді сталася невелика сутичка

Апеляційний суд Києва залишив під вартою екснардепа Семена Семенченка у справі про створення незаконного збройного формування, здійснення теракту, незаконне поводження зі зброєю та контрабанду товарів військового призначення.

Відео оголошення рішення суду було опубліковано на сторінці Семенченка в Facebook.

Колегія суддів залишила у силі рішення Соломʼянського районного суду Києва від 8 вересня, яким Семенченку продовжили арешт до 6 листопада 2021 року включно.

Після цього в залі суду сталася невелика сутичка між прихильниками Семенченка і поліцією, яку викликали до залу суду через збурень перших.

Під час сутички серйозно ніхто не постраждав. На сторінці Семенченка опублікували відеозапис, вказавши, що силовики «били жінок і одній активістці стало погано».

Представники ЗМІ, які були на суді, про побиття не повідомляють.