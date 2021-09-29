Справа Семенченка: Офіс генпрокурора завершив розслідування і відкрив матеріали провадження

Офіс генерального прокурора завершив досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо девʼяти осіб, серед яких колишній народний депутат Семен Семенченко, їх підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування, вчиненні теракту, незаконному поводженні зі зброєю та контрабанді товарів військового призначення.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Згідно з матеріалами розслідування, з 2018 року на території Києва та Київської області під керівництвом екснардепа діяло незаконне збройне формування, яке мало тренувальну базу військового типу, арсенал зброї, боєприпасів та вибухових речовин, а його учасники постійно відпрацьовували бойові вміння та навички, зокрема за кордоном.
Також в Офісі генпрокурора вважають, що це формування в липні 2019 року обстріляло з протитанкового гранатомета будівлю телеканалу «112 Україна» в Києві, що кваліфікували як теракт. Зазначається, що організатором злочину був екснардеп.
Окрім цього, один із засновників формування був причетний до контрабанди товарів військового призначення «сумнівної якості та комплектації», їх у подальшому продавали підприємствам оборонного сектора економіки України за завищеними цінами і з порушенням процедур закупівлі.
Наразі фігурантам справи та їх захисникам відкрили доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.
Зауважимо, прізвище колишнього народного депутата Офіс генпрокурора не називає, проте з висунутих звинувачень випливає, що йдеться про Семена Семенченка.
- 24 березня СБУ повідомила, що Семенченко й «агент НАБУ» Євген Шевченко створили незаконне збройне формування — «приватну військову компанію» (ст. 260 КК). Компанію правоохоронцям здав один з її колишніх співробітників. За версією слідства, Семенченко і Шевченко також є організаторами схеми з незаконного ввезення в Україну з Росії запчастин військового призначення, які згодом продавали оборонним підприємствам за завищеними цінами.
- Журналісти проєкту «Слідство.Інфо» заявили, що приватна військова компанія, яку повʼязують із Семенченком, працювала в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.
- 26 березня суд обрав Семенченку запобіжний захід у справі про створення «приватної військової компанії» — його відправили під арешт без можливості внесення застави. За кілька місяців Семенченку повідомили про нову підозру — у придбанні, зберіганні та передачі вогнепальної зброї, боєприпасів за попередньою змовою з групою осіб (ч. 1 ст. 263 КК).
- 14 липня Семенченка відпустили під цілодобовий домашній арешт. Після оголошення ухвали суду в СБУ запевнили, що оскаржуватимуть зміну запобіжного заходу екснардепу. 26 липня Семенченка знову взяли під варту.