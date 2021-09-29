Справа Семенченка: Офіс генпрокурора завершив розслідування і відкрив матеріали провадження

Офіс генерального прокурора завершив досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо девʼяти осіб, серед яких колишній народний депутат Семен Семенченко, їх підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування, вчиненні теракту, незаконному поводженні зі зброєю та контрабанді товарів військового призначення.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Згідно з матеріалами розслідування, з 2018 року на території Києва та Київської області під керівництвом екснардепа діяло незаконне збройне формування, яке мало тренувальну базу військового типу, арсенал зброї, боєприпасів та вибухових речовин, а його учасники постійно відпрацьовували бойові вміння та навички, зокрема за кордоном.

Також в Офісі генпрокурора вважають, що це формування в липні 2019 року обстріляло з протитанкового гранатомета будівлю телеканалу «112 Україна» в Києві, що кваліфікували як теракт. Зазначається, що організатором злочину був екснардеп.

Окрім цього, один із засновників формування був причетний до контрабанди товарів військового призначення «сумнівної якості та комплектації», їх у подальшому продавали підприємствам оборонного сектора економіки України за завищеними цінами і з порушенням процедур закупівлі.

Наразі фігурантам справи та їх захисникам відкрили доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.

Зауважимо, прізвище колишнього народного депутата Офіс генпрокурора не називає, проте з висунутих звинувачень випливає, що йдеться про Семена Семенченка.