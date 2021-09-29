Дело Семенченко: Офис генпрокурора завершил расследование и открыл материалы производства

Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование по уголовному производству в отношении девяти человек, среди которых бывший народный депутат Семен Семенченко, их подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования, совершении теракта, незаконном обращении с оружием и контрабанде товаров военного назначения.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Согласно материалам расследования, с 2018 года на территории Киева и Киевской области под руководством экс-нардепа действовало незаконное вооруженное формирование, которое располагало тренировочной базой военного типа, арсеналом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а его участники постоянно отрабатывали боевые умения и навыки, в том числе за рубежом.

Также в Офисе генпрокурора считают, что это формирование в июле 2019 года обстреляло из противотанкового гранатомета здание телеканала «112 Украина» в Киеве, что квалифицировали как теракт. Отмечается, что организатором преступления был экс-нардеп.

Кроме этого, один из основателей формирования был причастен к контрабанде товаров военного назначения «сомнительного качества и комплектации», их в дальнейшем продавали предприятиям оборонного сектора экономики Украины по завышенным ценам и с нарушением процедур закупки.

Сейчас фигурантам дела и их защитникам открыли доступ к материалам досудебного расследования для ознакомления.

Заметим, фамилию бывшего народного депутата Офис генпрокурора не называет, однако из выдвинутых обвинений следует, что речь идет о Семене Семенченко.