Суд продлил арест экс-нардепа Семенченко

Соломенский райсуд Киева продлил арест экс-нардепа Семена Семенченко, которого подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

Об этом говорится на странице Семенченко в Facebook.

«Семену Семенченко продолжили содержания под стражей еще на 2 месяца. Судья Соломенского районного суда Оксюта удовлетворил в полном объеме ходатайство прокурора», — говорится в сообщении. Cторона защиты готовится подавать апелляцию.