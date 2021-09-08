Суд продлил арест экс-нардепа Семенченко

Соломенский райсуд Киева продлил арест экс-нардепа Семена Семенченко, которого подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования.
Об этом говорится на странице Семенченко в Facebook.
«Семену Семенченко продолжили содержания под стражей еще на 2 месяца. Судья Соломенского районного суда Оксюта удовлетворил в полном объеме ходатайство прокурора», — говорится в сообщении. Cторона защиты готовится подавать апелляцию.
- 24 марта СБУ сообщила, что Семенченко и «агент НАБУ» Евгений Шевченко создали незаконное вооруженное формирование — «частную военную компанию» (ст. 260 УК). Компанию правоохранителям сдал один из ее бывших сотрудников. По версии следствия, Семенченко и Шевченко также являются организаторами схемы по незаконному ввозу в Украину из России запчастей военного назначения, которые впоследствии продавали оборонным предприятиям по завышенным ценам.
- Журналисты проекта «Слідство.Інфо» заявили, что частная военная компания, которую связывают с Семенченко, работала в интересах олигарха Игоря Коломойского.
- 26 марта суд избрал Семенченко меру пресечения в деле о создании «частной военной компании» — его отправили под арест без возможности внесения залога. Через несколько месяцев Семенченко сообщили о новом подозрении — в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боеприпасов по предварительному сговору с группой лиц (ч. 1 ст. 263 УК).
- 14 июля Семенченко отпустили под круглосуточный домашний арест. После объявления решения суда в СБУ заверили, что оспорят изменение меры пресечения экс-нардепу. 26 июля Семенченко снова взяли под стражу.