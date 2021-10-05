Заступнику гендиректора «Київзеленбуду» повідомили про підозру у привласненні 800 тисяч гривень на ремонті столичного парку

Заступнику генерального директора столичного комунального об’єднання «Київзеленбуд» та керівнику підрядної організації повідомили про підозру в привласненні 800 тисяч гривень бюджетних коштів Києва.

Про це заявили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, між «Київзеленбудом» та приватним товариством був укладений договір підряду про проведення капітального ремонту благоустрою Куренівського парку в Подільському районі. Заступник гендиректора комунального об’єднання підписав акти виконаних робіт та фінансові документи, знаючи, що в них була вказана завищена вартість матеріалів та виробів.

Наразі триває досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння майном), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Окрім цього, правоохоронці розслідують розкрадання коштів під час благоустрою Андріївського узвозу. Зокрема, слідство встановило, що управління капітального будівництва архітектури та землекористування Подільської РДА уклало договір із приватним товариством щодо робіт із благоустрою скверу на загальну суму понад 12 млн гривень.

Натомість робота була виконана не в повному обсязі, а частково навіть із порушенням вимог Державних будівельних норм. У зв’язку з цим 5 жовтня у приміщенні підрядної організації провели обшук, щоби вилучити фінансові документи. Також призначено будівельно-технічну експертизу для встановлення розміру завданих збитків.