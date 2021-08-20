У Києві компанії, які робили ремонт діагностичного центру, викрили на розкраданні майже 3,6 мільйона гривень із бюджету

Згідно з матеріалами слідства, до виконання будівельних робіт у комунальному «Консультативно-діагностичному центрі» були залучені підрядні організації, які ремонтували інженерні мережі, водопостачання та каналізацію, замінювали внутрішню електропроводку та систему опалення.

Про це повідомили у пресслужбі міської прокуратури.

У Києві під час ремонту діагностичного центру у Святошинському районі виявили розкрадання майже 3,6 мільйона гривень.

Працівники цих підприємств внесли до актів виконаних робіт неправдиві дані щодо обсягів і видів виконаних робіт, а фізособа-підприємець, який здійснював технічний нагляд за будівництвом, затвердив ці акти.

Як встановила судово-економічна експертиза, бюджету громади було завдано збитків на майже 3,6 мільйона гривень.

Наразі керівникам підрядних організацій повідомили про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем і службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України), а підприємцю, який підписав акти, — у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідство триває.