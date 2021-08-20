В Киеве компании, которые делали ремонт диагностического центра, уличили в хищении почти 3,6 миллиона гривен из бюджета

Согласно материалам следствия, к выполнению строительных работ в коммунальном «Консультативно-диагностическом центре» привлекли подрядные организации, которые ремонтировали инженерные сети, водоснабжение и канализацию, меняли внутреннюю электропроводку и систему отопления.

Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В Киеве во время ремонта диагностического центра в Святошинском районе выявили хищение почти 3,6 миллиона гривен.

Работники этих предприятий внесли в акты выполненных работ неправдивые данные об объемах и видах выполненных работ, а физлицо-предприниматель, осуществлявший технический надзор за строительством, утвердил эти акты.

Как установила судебно-экономическая экспертиза, бюджету общины был нанесен ущерб на почти 3,6 миллиона гривен.

Сейчас руководителям подрядных организаций сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и служебного подлога (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины), а предпринимателю, который подписал акты, — в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие продолжается.