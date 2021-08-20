В Киеве компании, которые делали ремонт диагностического центра, уличили в хищении почти 3,6 миллиона гривен из бюджета

В Киеве во время ремонта диагностического центра в Святошинском районе выявили хищение почти 3,6 миллиона гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Согласно материалам следствия, к выполнению строительных работ в коммунальном «Консультативно-диагностическом центре» привлекли подрядные организации, которые ремонтировали инженерные сети, водоснабжение и канализацию, меняли внутреннюю электропроводку и систему отопления.
Работники этих предприятий внесли в акты выполненных работ неправдивые данные об объемах и видах выполненных работ, а физлицо-предприниматель, осуществлявший технический надзор за строительством, утвердил эти акты.
Как установила судебно-экономическая экспертиза, бюджету общины был нанесен ущерб на почти 3,6 миллиона гривен.
Сейчас руководителям подрядных организаций сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и служебного подлога (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины), а предпринимателю, который подписал акты, — в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие продолжается.
- В августе правоохранители провели ряд обысков в коммунальных предприятиях Киева. Должностных лиц «Киевтранспарксервиса», Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, «Житлоинвестбуд-УКБ», «Информатики», «Киевгорсвета», Киевского института земельных отношений и других подозревают в коррупции.
- Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски в коммунальных предприятиях столицы «системным давлением», которые проводят для того, чтобы «опорочить его репутацию». Также Кличко заверил, что в Киеве хотят «назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне».