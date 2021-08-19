Прокуратура обыскивает два столичных предприятия из-за присвоения бюджетных денег

Святошинская окружная прокуратура Киева вместе с фискальной службой проводит обыски в служебных помещениях КП «Информатика», КП «Киевгорсвет», а также в офисах подрядных организаций.

По данным следствия, сотрудники предприятий наладили схему по присвоению денег, предназначенных для обустройства уличного освещения, пишет пресс-служба Киевской прокуратуры.

Следственные действия проводят в рамках уголовного производства по факту присвоения бюджетных средств путем завышения стоимости приобретенных товаров и услуг и дальнейшего перечисления бюджетных средств на счета предприятий с признаками рискованности.