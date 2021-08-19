Прокуратура обшукує два столичні підприємства через привласнення бюджетних грошей

Святошинська окружна прокуратура Києва разом із фіскальною службою проводить обшуки у службових приміщеннях КП «Інформатика», КП «Київміськсвітло», а також в офісах підрядних організацій.

За даними слідства, працівники підприємств налагодили схему з привласнення коштів, призначених для облаштування вуличного освітлення, пише пресслужба Київської прокуратури.

Слідчі дії проводять у межах кримінального провадження за фактом привласнення бюджетних коштів шляхом завищення вартості придбаних товарів і послуг та подальшого перерахування бюджетних коштів на рахунки підприємств з ознаками ризикованості.