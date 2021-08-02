Фіскальна служба обшукала «Київзеленбуд» у справі про ухилення від сплати податків — вилучено документацію щодо реконструкції парків

Державна фіскальна служба провела обшуки в київському комунальному об’єднанні «Київзеленбуд» через ухилення від сплати податків на понад 30 мільйонів гривень.
Про це повідомили у пресслужбі ДФС.
За даними фіскалів, протягом 2019—2020 років комунальники укладали угоди на роботи з будівництва та реконструкції парків відпочинку в Києві на суму понад 220 млн гривень із фіктивними підприємствами, унаслідок чого службові особи декількох товариств ухилились від сплати ПДВ на понад 30 млн гривень.
Під час обшуків у офісних приміщеннях «Київзеленбуду» та інших товариств були знайдені та вилучені первинні фінансово-господарські документи щодо проведених робіт із ремонту та реконструкції парків, тендерна документація тощо. Наразі досудове розслідування триває.
- Раніше столична прокуратура повідомляла, що йдеться про компанії «Євротехнології Груп», «Будмонтажсервіс 1» та «Промбудмеханізація», які будували та реконструювали парки «Наталка», «Совки», «Веселка», «Куренівський» та інші.
- З 11 травня силовики провели десятки обшуків у комунальних підприємствах Києва та департаментах КМДА. Мер Кличко називає обшуки тиском з боку Офісу президента. У Зеленського стверджують, що конфлікту з Кличком немає.