Замгендиректора «Киевзеленстроя» сообщили о подозрении в присвоении 800 тысяч гривен на ремонте столичного парка

Заместителю генерального директора столичного коммунального объединения «Киевзеленстрой» и руководителю подрядной организации сообщили о подозрении в присвоении 800 тысяч гривен бюджетных средств Киева.

Об этом заявили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, между «Киевзеленстроем» и частным обществом был заключен договор подряда о проведении капитального ремонта благоустройства Куреневского парка в Подольском районе. Заместитель гендиректора коммунального объединения подписал акты выполненных работ и финансовые документы, зная, что в них была указана завышенная стоимость материалов и изделий.

Сейчас продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение имуществом), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, правоохранители расследуют хищение средств при благоустройстве Андреевского спуска. В частности, следствие установило, что управление капитального строительства архитектуры и землепользования Подольской РГА заключило договор с частным обществом о проведении работ по благоустройству сквера на общую сумму более 12 млн гривен.

Однако работа была выполнена не в полном объеме, а частично даже с нарушением требований Государственных строительных норм. В связи с этим 5 октября в помещении подрядной организации провели обыск, чтобы изъять финансовые документы. Также назначена строительно-техническая экспертиза для установления размера причиненного ущерба.