Замгендиректора «Киевзеленстроя» сообщили о подозрении в присвоении 800 тысяч гривен на ремонте столичного парка

Заместителю генерального директора столичного коммунального объединения «Киевзеленстрой» и руководителю подрядной организации сообщили о подозрении в присвоении 800 тысяч гривен бюджетных средств Киева.
Об этом заявили в Киевской городской прокуратуре.
По данным следствия, между «Киевзеленстроем» и частным обществом был заключен договор подряда о проведении капитального ремонта благоустройства Куреневского парка в Подольском районе. Заместитель гендиректора коммунального объединения подписал акты выполненных работ и финансовые документы, зная, что в них была указана завышенная стоимость материалов и изделий.
Сейчас продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение имуществом), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Кроме этого, правоохранители расследуют хищение средств при благоустройстве Андреевского спуска. В частности, следствие установило, что управление капитального строительства архитектуры и землепользования Подольской РГА заключило договор с частным обществом о проведении работ по благоустройству сквера на общую сумму более 12 млн гривен.
Однако работа была выполнена не в полном объеме, а частично даже с нарушением требований Государственных строительных норм. В связи с этим 5 октября в помещении подрядной организации провели обыск, чтобы изъять финансовые документы. Также назначена строительно-техническая экспертиза для установления размера причиненного ущерба.
- С августа этого года правоохранители почти ежедневно проводят обыски в КГГА, районных администрациях и на коммунальных предприятиях Киева. 20 августа прокуратура сообщила, что по делу о хищении киевского бюджета подозрения вручили 23 должностным лицам. Убытки составили почти 70 миллионов гривен. Речь идет о хищении более 4,5 миллиона гривен на строительстве Подольско-Воскресенского моста и 3,6 миллиона гривен на ремонте диагностического центра, растратах на реконструкции учебных заведений в Святошинском районе, хищении 5 миллионов гривен на реконструкции школы в Соломенском районе, присвоении более 450 тысяч гривен на закупке школьной мебели для школ Печерского района, хищении 1,3 миллиона гривен на ремонте асфальтового покрытия, хищении 33 миллионов гривен на закупке программного обеспечения для Киевского института земельных отношений и прочем.
- Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях столицы «системным давлением», которое проводится для того, чтобы «опорочить его репутацию». Также Кличко заверил, что в Киеве хотят «назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне».