Прокуратура: По делу о хищении киевского бюджета подозрения вручили 23 чиновникам. Убыток — около 70 млн грн

По итогам почти 100 обысков в департаментах КГГА, райгосадминистрациях, коммунальных предприятиях Киева и в подрядных организациях вручены подозрения 23 чиновникам.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Подозрения объявлены 11 должностным лицам коммунальных предприятий, двум руководителям управлений райгосадминистраций и 10 руководителям подрядных организаций. Всех их подозревают в завладении и растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. Суммарный ущерб столичному бюджету оценен в около 70 млн грн.

«Многомиллионные хищения и злоупотребления имеют место почти во всех сферах коммунального хозяйства: капитального строительства, организации дорожного движения, образования и спорта, ЖКХ, земельных ресурсов и так далее», — заявили в прокуратуре.