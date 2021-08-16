Строительство Подольского моста в Киеве: Правоохранители разоблачили хищение 4,5 миллиона гривен на покраске плит автопроезда

В Киеве разоблачили присвоение более 4,5 миллиона гривен, выделенных из бюджета на строительство Подольского моста.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По данным следствия, среди подозреваемых — должностные лица профильного коммунального предприятия и общества-генподрядчика, которые в апреле 2017 года заключили договор генподряда на выполнение строительных работ. В июле 2020 года фигуранты дела подписали акт приемки выполненных работ за месяц и внесли в него те работы, которые фактически не выполнялись.

В частности, речь идет о покраске низа железобетонных пролетных плит автопроезда в течение апреля-мая 2020 года. Согласно заключению эксперта, эти работы не выполнялись.

Сейчас руководителю коммунального предприятия сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, а директору общества — по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Правоохранители обыскивают служебные помещения Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия, подрядных организаций, также следственные действия проводят дома у фигурантов.

Как уточнили в Киевской прокуратуре, подозрение объявили первому заместителю руководителя КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева», которое является заказчиком работ.