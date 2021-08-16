Прокуратура пришла с обысками в КГГА из-за присвоения денег на строительстве Подольского моста

В апреле 2017 года «Дирекция строительства» и компания «Эко-Буд-Трейд» заключили договор генподряда относительно строительства моста. Далее, в июле 202о года они подписали акт приемки выполненных работ за июль 2020 года. В акте было прописано, что в течение апреля — мая 2020 покрасили низ железобетонных пролетных плит от опоры до опоры длиной 33 м. Однако экспертиза установила, что такие работы не выполнялись. Как следствие — убытки местному бюджету на общую сумму более 4,5 миллиона гривен.

1 3



Предыдущий слайд Следующий слайд Показать на весь экран Прокуратура міста Києва / Facebook