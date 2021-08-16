Прокуратура пришла с обысками в КГГА из-за присвоения денег на строительстве Подольского моста

В Киеве утром 16 августа прокуратура пришла с обысками в департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации из-за строительства Подольского моста. Речь идет о присвоении средств и служебной халатности.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
Обыски проводят в помещениях:
- департамента транспортной инфраструктуры КГГА;
- коммунального предприятия «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева»;
- «Укргосстройэкспертиза»;
- у генерального подрядчика, а также у подрядных организаций.
В апреле 2017 года «Дирекция строительства» и компания «Эко-Буд-Трейд» заключили договор генподряда относительно строительства моста. Далее, в июле 202о года они подписали акт приемки выполненных работ за июль 2020 года. В акте было прописано, что в течение апреля — мая 2020 покрасили низ железобетонных пролетных плит от опоры до опоры длиной 33 м. Однако экспертиза установила, что такие работы не выполнялись. Как следствие — убытки местному бюджету на общую сумму более 4,5 миллиона гривен.
- Подольско-Воскресенский мост должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив. Строительство, начатое в 1993 году (фактически в 2003 году), неоднократно останавливали из-за нехватки финансирования.
- Коллегия Северного межобластного отделения Антимонопольного комитета (АМКУ) расследует возможный тендерный заговор между компаниями «Форма» и «Укрбуд» на строительство столичного Подольско-Воскресенского моста на сумму около 100 миллинов гривен.