Прокуратура прийшла з обшуками до КМДА через привласнення грошей на будівництві Подільського мосту

У квітні 2017 року «Дирекція будівництва» та компанія «Еко-Буд-Трейд» уклали договір генпідряду щодо будівництва мосту. Далі, у липні 2020 року вони підписали акт приймання виконаних робіт за липень 2020 року. В акті було прописано, що упродовж квітня — травня 2020 року пофарбували низ залізобетонних прольотних плит від опори до опори довжиною 33 м. Однак експертиза встановила, що такі роботи не виконувались. Як наслідок — збитки місцевому бюджету на загальну суму понад 4,5 мільйона гривень.

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