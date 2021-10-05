У «ЛНР» порушили «кримінальну справу» проти Саакашвілі

Бойовики «ЛНР» 5 жовтня порушили «кримінальну справу» проти колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Про це заявили у «Генеральній прокуратурі ЛНР».
Як зазначається, Саакашвілі «інкримінують» посягання на життя співробітників правоохоронних органів, а також вбивство двох і більше осіб, вчинене загальнонебезпечним способом, за попередньою змовою групою осіб з мотивів політичної та ідеологічної ворожнечі.
«Встановлено, що в кінці 2013 року на запрошення Саакашвілі з Грузії до Києва прибула група снайперів. У кінці лютого 2014 року ця група снайперів вела стрілянину по мітингувальниках і по представниках правоохоронних органів на Майдані Незалежності в Києві», — вказано в заяві.
- 1 жовтня 2021 року у Тбілісі затримали колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Він залишив країну у 2013 році, проти нього там порушено чотири кримінальні справи, ще за двома вже є вироки. Також проти нього порушили справу за незаконний перетин кордону. У СІЗО Саакашвілі вже оголосив голодування, а президент країни заявила, що нізащо його не помилує.
- Адвокат Саакашвілі заявив, що той не погодиться на екстрадицію до України, бо «він приїхав до Грузії, на свою батьківщину і планує політичну боротьбу». У грузинському МЗС підтвердили, що екстрадиція неможлива, «адже злочини він вчиняв як громадянин Грузії».
- У 2015 році Саакашвілі позбавили грузинського громадянства. У 2015 році тодішній президент України Петро Порошенко надав йому українське громадянство, а у 2017 році забрав. Громадянство Саакашвілі повернули у травні 2019 року указом президента Володимира Зеленського. На тлі його арешту Україна викликала посла Грузії, а Зеленський заявив, що стурбований.