В «ЛНР» открыли «уголовное дело» против Саакашвили

Боевики «ЛНР» 5 октября открыли «уголовное дело» против бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом заявили в «Генеральной прокуратуре ЛНР».

Как отмечается, Саакашвили «инкриминируют» посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, по предварительному сговору группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды.

«Установлено, что в конце 2013 года по приглашению Саакашвили из Грузии в Киев прибыла группа снайперов. В конце февраля 2014 года эта группа снайперов вела стрельбу по митингующим и по представителям правоохранительных органов на Майдане Независимости в Киеве», — указано в заявлении.