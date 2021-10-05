В «ЛНР» открыли «уголовное дело» против Саакашвили

Боевики «ЛНР» 5 октября открыли «уголовное дело» против бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.
Об этом заявили в «Генеральной прокуратуре ЛНР».
Как отмечается, Саакашвили «инкриминируют» посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, по предварительному сговору группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды.
«Установлено, что в конце 2013 года по приглашению Саакашвили из Грузии в Киев прибыла группа снайперов. В конце февраля 2014 года эта группа снайперов вела стрельбу по митингующим и по представителям правоохранительных органов на Майдане Независимости в Киеве», — указано в заявлении.
- 1 октября 2021 года в Тбилиси задержали бывшего президента Грузии Саакашвили. Он покинул страну в 2013 году, против него там открыты четыре уголовных дела, еще по двум уже есть приговоры. Также против него возбудили дело за незаконное пересечение границы. В СИЗО Саакашвили уже объявил голодовку, а президент страны заявила, что ни в коем случае его не помилует.
- Адвокат Саакашвили заявил, что тот не согласится на экстрадицию в Украину, потому что «он приехал в Грузию, на родину и планирует политическую борьбу». В грузинском МИД подтвердили, что экстрадиция невозможна, «поскольку преступления он совершал как гражданин Грузии».
- В 2015 году Саакашвили лишили грузинского гражданства. В 2015 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство, а в 2017 году забрал. Гражданство Саакашвили вернули в мае 2019-го по указу президента Владимира Зеленского. На фоне его ареста Украина вызвала посла Грузии, а Зеленский заявил, что обеспокоен.