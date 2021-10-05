Таліби в Афганістані відновили видачу паспортів

В Афганістані таліби відновили видачу паспортів після кількох місяців затримки. Поки що вони будуть старого зразку.
Про це пише Reuters.
Процес видачі паспортів фактично зупинився ще до захоплення талібами влади в Афганістані. При цьому «Талібан» не бажав відновлювати роботу паспортних столів, щоб запобігти втечам афганців за кордон.
Наразі ж усім заявникам видаватимуть паспорти старого зразку. За словами виконувача обов’язків начальника паспортного бюро Алама Гуль Хуккані, щодня видаватимуть 5—6 тисяч паспортів. Також він повідомив, що для цього будуть найняті й жінки. Вони обслуговуватимуть жінок і лише вони матимуть право брати їхні біометричні дані.
«Жоден працівник чоловічої статі не має права виконувати біометричну [перевірку] або іншу паспортну роботу щодо жінки», — наголосив він.
- Новий тимчасовий уряд «Талібану» офіційно розпочав роботу 8 вересня. На ключових посадах — лідери руху і «Мережі Хаккані», жінок, попри обіцянки, там немає. Пізніше бойовики заявили, що жінки не працюватимуть в їхньому уряді, адже «вони повинні народжувати дітей» та вчити їх ісламської етики.
- У середині вересня таліби скасували Міністерство у справах жінок і створили на його базі Міністерство з пропаганди чесноти й уникнення пороків. Крім того, бойовики заборонили дівчатам ходити до середньої школи, а жінкам-вчителям — працювати. Чоловікам і барбершопам заборонили підстригати бороду, адже це «суперечить нормам шаріату». Бойовикам «Талібану» заборонили робити селфі та носити білі кросівки.
- Раніше таліби говорили, що за їхньої влади афганські жінки «будуть дуже щасливими, зможуть працювати, вчитися і стати членами уряду, якщо продовжать жити за шаріатом». Однак з Афганістану вже надходять повідомлення про вбивства жінок. Багато жінок втекли з країни.