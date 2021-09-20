У Кабулі Ісламський Емірат «тимчасово» заборонив жінкам виходити на роботу

Виконувач обов’язків мера Кабулу Хамдулла Номані офіційно заборонив виходити на роботу жінкам, які працюють у системі міського господарства. Він зазначає, що таке обмеження «тимчасове», мовляв, жінкам наказано залишатися вдома, «поки ситуація не нормалізується».

Через це роботу втратять усі жінки, за винятком тих, чиї обов’язки не можуть виконувати чоловіки, пише CNN.

«Спочатку ми дозволили всім їм виконувати свої обов’язки, але потім Ісламський Емірат вирішив, що необхідно на деякий час припинити їхню роботу», — заявив Номані та додав, що в цей час жінкам виплачуватимуть зарплату.

Однак жінкам дозволили виконувати «не чоловічу» роботу, наприклад, прибирати жіночі вбиральні, куди вхід чоловікам заборонений.

Також, за його словами, в районних і в центральному офісі є співробітниці, яких не можна замінити чоловіками: вони працюють у сфері електроенергетики та будівництва. Загалом у міському господарстві Кабулу працюють 2,9 тисячі людей, з яких 27% — жінки.

Представники угруповання «Талібан», які захопили владу в Афганістані, неодноразово стверджували, що мають намір дотримуватися прав жінок, але тільки із застосуванням законів шаріату. При цьому таліби заборонили жінкам в Афганістані займатися спортом. Ісламісти пояснили це тим, що обличчя і тіла спортсменок тоді залишаються «відкритими для спостерігачів», а «іслам і Ісламський емірат не допускають цього».

Нещодавно в Афганістані скасували Міністерство у справах жінок і створили на його базі Міністерство з пропаганди чесноти і уникнення пороків.

Таке відомство вже існувало раніше під час правління «Талібану», саме воно вводило суворі релігійні доктрини в країні відповідно до ісламського порядку, а також створювало значні обмеження прав жінок у країні.